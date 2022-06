Société "La culture est morte depuis plus de 2 ans à Manapany"

C'est l'incompréhension pour le Collectif des Usagers des Jardins de Manapany. Ce dernier, qui souhaitait célébrer sa fête de la Musique sur la place Luc-Donat, ne pourra le faire en raison d'un arrêté municipal émis par la municipalité saint-josephoise interdisant tout rassemblement. "Selon la commune, la sécurité du public n’est pas assurée et le nombre de participant est "sous-évalué", explique le Collectif. Par NP - Publié le Mardi 21 Juin 2022 à 07:55

Le Collectif des Usagers des Jardins de Manapany avait célébré la nature en ce début d’année et nous souhaitions Fêter la Culture ce 21 juin. Manapany a toujours été un lieu de découverte culturelle.



Mais le Collectif a dû annuler sa Fête de la Musique car dimanche pendant les élections législatives, la mairie a émis un arrêté municipal interdisant tout rassemblement sur le place Luc Donat ce 21 juin jour de Fête de la Musique.



Selon la commune, la sécurité du public n’est pas assurée et le nombre de participant est "sous-évalué".



Pourtant, nous nous étions renseignés auprès de la mairie pour connaître les démarches : une simple demande d’occupation du domaine publique était requise. Ce que nous avons fait. Aujourd’hui, cette demande ne suffit plus… Face à la menace d'une forte amende et même d'une peine de prison, nous sommes très déçus de ne pouvoir célébrer la Musique sur la place Luc Donat (tout un symbole!).



La culture est morte depuis plus de 2 ans à Manapany, mais le Collectif non...la suite au prochaine épisode !