Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL La culture au chevet de la santé : Retour sur l’exposition “De l’élan au mouvement” Le mercredi 22 février à la Maison Serveaux a eu lieu le vernissage du projet photographique « De l’élan au mouvement ». Ce projet a été initié par la maison de santé plutiprofessionnelle SENS, l’artiste photographe Marie MANECY, avec le soutien de la DAC de La Réunion, l’ARS et la Ville de Saint-Paul dans le cadre de l’appel à projets Culture Santé. Retour sur cette expérience.

Durant 2 mois, des patients de la maison de santé pluri-professionnelle SENS de Saint-Gilles-les-Hauts ont participé avec les professionnels de santé, la photographe Marie Manecy a des recherches artistiques sur le mouvement. L’exposition finale « De l’élan au mouvement » de ce projet est riche en terme de rendu, mais aussi en terme d’expériences pour les participants, ils ont pu bénéficier d’une vraie alternative aux soins traditionnels. L’art thérapie est une pratique déjà très répandue dans le secteur de la santé. Le public et leurs proches ont pu découvrir le résultat de ce beau projet à travers des projections de films, une exposition photo et audio… Un temps riche en échange et convivialité. Cette expérience a permis de favoriser l’accès à la culture des personnes qui en sont éloignées en développant des actions innovantes, originales au sein d’établissements de santé ou médico-sociaux. Pour rappel, la Ville s’est engagée à développer une politique de prévention santé pour tous ces citoyens.



”J’ai une pensée toute particulière pour les participantes et participants, qui avec leurs enfants, ont pris leur élan pour impulser ce mouvement. Dès ce soir et pendant deux jours, vous découvrirez les créations auxquelles ils ont donné naissance. De plus, cette démarche a entraîné des effets thérapeutiques grâce à la photographie. Ce bénéfice a ainsi fait l’objet d’une thèse en médecine générale à La Réunion. La thèse de Clémence CHAVOT est la première de France à analyser les effets de la photographie sur la santé des usagers en médecine généraliste. Ces effets positifs se traduisent concrètement par l’amélioration de la qualité de vie”, précise dans son discours Laëtitia LEBRETON, conseillère municipale déléguée à la politique de Prévention santé.





