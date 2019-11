Courrier des lecteurs La cruauté envers les animaux. Des actes qui doivent cesser et qui pourraient être évités





Ce matin j’ai vu cet article sur



Ceux qui ne respectent pas cela doivent être sanctionnés sévèrement. De nombreuses associations sont présentes mais elles ne pourront pas toujours sauver ces animaux en détresse.



Nous devrions prendre exemple sur d'autres régions comme la Wallonie où il a été instauré un permis pour détenir un animal de compagnie et un fonds de protection contre les abandons et la maltraitance animale (



De plus, depuis le 1er janvier 2016 qui a fait entrer en vigueur l’ordonnance du 7 octobre 2015 qui considère désormais que tout particulier, qui souhaite vendre un chiot ou un chaton qu'il a fait naître est un éleveur et qu’il doit donc se déclarer auprès de la Chambre d’Agriculture de son département et obtenir un numéro SIREN (Système Informatique du Répertoire des Entreprises).



Cette loi n'est pas respectée et de nombreuses personnes continuent de vendre des animaux via les réseaux sociaux ou autres moyens de ventes.



Si l'Etat pouvait faire en sorte que cette loi soit respectée en créant une brigade spéciale ou en mettant des moyens pédagogique envers la population cette problématique pourrait diminuer mais l’État n’est pas fautif. La société l’est. Il faut changer les mentalités à ce sujet qui représente un fléau au niveau national et au niveau local.



Des mesures strictes doivent être appliquer afin que le droit de détenir un animal de compagnie soit réglementé sans cela nous continuerons à avoir ce type de situation dramatique.



Des lois existent déjà, il faut les appliquer. La lutte contre l'errance et la violence animale est une cause qui dure puis toujours.Ce matin j’ai vu cet article sur zinfos974 sur ces personnes qui traitent les animaux comme des ordures. Comment peut-on faire cela à notre époque ? Les gens sont censés être civilisés mais lorsque je vois cela je me pose des questions. Le code rural dispose que les animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont reconnus comme étant sensibles.Ceux qui ne respectent pas cela doivent être sanctionnés sévèrement. De nombreuses associations sont présentes mais elles ne pourront pas toujours sauver ces animaux en détresse.Nous devrions prendre exemple sur d'autres régions comme la Wallonie où il a été instauré un permis pour détenir un animal de compagnie et un fonds de protection contre les abandons et la maltraitance animale ( https://www.levif.be/actualite/belgique/en-wallonie-un-permis-sera-necessaire-pour-detenir-un-animal/article-normal-1035557.html ).De plus, depuis le 1er janvier 2016 qui a fait entrer en vigueur l’ordonnance du 7 octobre 2015 qui considère désormais que tout particulier, qui souhaite vendre un chiot ou un chaton qu'il a fait naître est un éleveur et qu’il doit donc se déclarer auprès de la Chambre d’Agriculture de son département et obtenir un numéro SIREN (Système Informatique du Répertoire des Entreprises).Cette loi n'est pas respectée et de nombreuses personnes continuent de vendre des animaux via les réseaux sociaux ou autres moyens de ventes.Si l'Etat pouvait faire en sorte que cette loi soit respectée en créant une brigade spéciale ou en mettant des moyens pédagogique envers la population cette problématique pourrait diminuer mais l’État n’est pas fautif. La société l’est. Il faut changer les mentalités à ce sujet qui représente un fléau au niveau national et au niveau local.Des mesures strictes doivent être appliquer afin que le droit de détenir un animal de compagnie soit réglementé sans cela nous continuerons à avoir ce type de situation dramatique.Des lois existent déjà, il faut les appliquer. Julien Singaïny Lu 110 fois







Dans la même rubrique : < > La gestion des effectifs des sapeurs-pompiers de La Réunion fortement critiquée Les travaux du grand bio-chimiste et évolutionniste Faustino Cordon vont-t-ils contribuer à lever l’énigme du phénomène cancer ?