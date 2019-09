La croissance africaine dans le viseur des îles de l'océan Indien

"Le plus important gisement de croissance du 21ème siècle est en Afrique" explique le représentant du comité des Régions de l'Union Européenne. Une opportunité économique immense pour La Réunion, Mayotte, les Comores, Madagascar ou encore les Seychelles, de par leur proximité géographique mais également culturelle.



L'accent est donc mis sur les marchés africains dans cette 12ème édition du forum économique des îles de l'océan Indien. Comment aborder ces marchés, dans quels domaines, quels sont les obstacles à prévoir, les entreprises intéressées pourront obtenir des réponses lors des conférences prévues ce jeudi et vendredi au Moca à Saint-Denis.



Au programme : échanges, conférences et ateliers



Cinquante intervenants venus de La Réunion, de l'Océan Indien, d'Asie et d'Europe, et issus de milieu institutionnels comme professionels, prendront la parole lors des conférences, des ateliers et des rencontres, pour partager leur savoir-faire.



Les entrepreneurs de l'Océan Indien auront l'occasion de se rencontrer et faire des affaires, tout en découvrant de nouveaux secteurs d'activité. Au total 260 participants ont répondu présent dont 74 délégations étrangères.