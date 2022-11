A la Une . La croisière ne s'amuse pas du tout pour 153 Réunionnais après l'annulation d'un vol Air France

"Ce sont des naufragés de l'air" témoigne un proche d'une des passagères en galère depuis l'annulation de leur vol pour rejoindre Paris la semaine passée. Difficile de monter dans la foulée à bord du paquebot qui devait voguer en Méditerranée pour 15 jours au départ de Marseille. Par La Rédaction - Publié le Samedi 26 Novembre 2022 à 17:05

153 Réunionnais qui ont acheté un voyage auprès de l'agence Marines Voyages pour une croisière de 15 jours à bord d'un bateau Costa Croisières en Méditerranée auraient du prendre le vol Air France de jeudi soir dernier.



Le départ prévu à 21 heures de l'aéroport Roland Garros devait arriver à 9 heures à Paris le lendemain matin avant un transfert aérien sur Marseille dans la journée afin d'embarquer sur le paquebot.



Mais quelle ne fut pas la surprise des futurs vacanciers d'apprendre l'annulation de leur vol pour la capitale métropolitaine pour cause de maladie simultanée du pilote et du co-pilote indisponibles au même moment !



Selon des passagers, aucune prise en charge à l'hôtel n'a été proposé par la compagnie aérienne. Pour ceux qui ne pouvaient pas rentrer chez eux, la compagnie a installé dans un endroit de l'aéroport des lits picots en attendant un nouvel enregistrement à 4 heures du matin pour un décollage à 9 heures.

Plantés à Orly à la recherche d'une solution



Malheureusement, à leur arrivée en métropole, le bateau de croisière avait quitté Marseille et voguait déjà vers Tanger au Maroc. Panique et énervement se sont alors invités dans le programme des vacances. A Orly, les Réunionnais ont galéré pour se loger, certains ont pu gagner l'hôtel Mercure de Rungis alors que d'autres restaient au sein de l'aérogare livrés à eux-mêmes.



A l'heure où nous écrivons ces lignes, une dizaine de passagers auraient réussi à prendre un vol pour Casablanca où ils pourront rejoindre le bateau ce dimanche lors d'une escale. Cependant, les autres seraient toujours en attente de solutions. "Ce sont des naufragés de l'air " témoigne l'époux d'une des passagères que nous avons joint par téléphone.