La crise métaphysique d'Alain Delon

Après le tournage du « Cercle rouge », Alain Delon fut saisi d’une violente interrogation métaphysique : être le plus beau et le meilleur acteur français, gagner énormément d’argent, avoir les plus belles femmes à ses pieds, avoir tourné avec les plus grands acteurs (Burt Lancaster, Dean Martin, Charles Bronson, Tochiro Mifune… ), avec les plus grands metteurs en scène… cela suffisait-il à donner un sens à son existence ?



Après mûre réflexion, il admit qu’il avait besoin d’une retraite spirituelle et décida de s’exiler dans un monastère tibétain durant une année. L’ami des truands de Paris, l’ex commando d’Indochine, voulait vraiment repartir d’un nouveau pied. Il fut admis par les moines tibétains et arriva ainsi un jour dans la lamaserie. Il endossa la robe safran, eut la tête rasée, consentit à fermer sa grande gueule et accepta, en sa qualité de néophyte, de servir les moines les plus anciens à chaque passage à table, durant plusieurs mois, afin de prouver sa réelle volonté de s’amender.



Le premier soir donc, aux cuisines, on lui tendit un énorme plateau chargé de tasses de thé, à charge pour lui de les apporter à ses nouveaux confrères lamas.



Et alors, au moment où il franchit les portes de la salle des repas les bras chargés, la cinquantaine de lamas attablés éclate de rire et, d’une seule voix, entonne un vigoureux et hilare :



« LAMA DELON, VIENS NOUS SERVIR À BOIRE-EU… »



P.S. Deux choses : 1. Elle n’est pas de moi mais de notre regretté Gotlib. 2. Poisson d’avril. Aaaarrrrgggg ! Peste et diantre ! Fichtre et palsambleu !