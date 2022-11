La crise Covid a provoqué une épidémie de flemme en France

40% des 25-34 ans se disent moins motivés à se lancer dans une activité qu’avant les périodes de confinement, contre 21% des plus de 65 ans, selon une enquête publiée le 11 novembre par l’institut Jean-Jaurès en partenariat avec l’IFOP.



D’ailleurs, les habitants de région parisienne se disent également plus affectés : 41% d’entre eux sont moins motivés qu’avant, contre 22% des habitants de zone rurale. En conséquence, les livraisons à domicile sont en augmentation, notamment pour les repas.



Cette tendance a cependant de lourdes conséquences sanitaires en contribuant à l'augmentation de la sédentarité et de l'obésité.

"Flemme de faire une machine, flemme de descendre les poubelles", liste une autre habitante de la région parisienne, citée par BFMTV.



Cette tendance à rester chez soi se confirme dans les achats. Le plaid est ainsi particulièrement recherché par les Français. "Ça se vend extrêmement bien", confirme Morgan Cherki, directeur marketing de la société Toto. "C'est un des indispensables quand on est fatigué ou qu'on a la flemme", estime-t-il avec un sourire.



"La société de consommation a très bien compris cet état de fatigue. Les entreprises se sont beaucoup adaptées à la fois à travers un certain nombre de produits ou la livraison à domicile", confirme à BFMTV Jérémie Peltier, directeur de la fondation Jean-Jaurès.