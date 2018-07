Courrier des lecteurs La crèche de la Montagne près du black out !

Par ce présent courrier, nous souhaitons Monsieur le Maire vous faire part de notre mécontentement concernant la crèche de la Montagne.



Depuis quelques temps, nous voyons un personnel fatigué, sous pression de la nouvelle direction et qui subit vos errements en termes de gestion de Ressources Humaines. En effet, en réduisant les horaires d’accueil et de sortie de la crèche de 7h à 17h, vous nous mettez dans une situation délicate avec nos employeurs en raison de la circulation chaotique tous les matins. Vous pourrez le comprendre que nous arrivons toujours très juste dans nos boulots. A aucun moment, nous, les parents, avons demandé à avoir des contrats aidés en nombre dans la crèche. Aujourd’hui, avec la fin de ces contrats (annoncée depuis plusieurs années), nous ne savons pas si la crèche aura le personnel suffisant pour surveiller nos enfants.



Pire, la chose qui devait arrivée, chaque semaine on nous fait comprendre qu’en raison des arrêts maladies (normal moins de personnel donc charge de travail plus importante pour les autres), c’est carrément l’accueil des enfants qui ne pourrait pas se faire. Je vous rappelle qu’en payant tous les ans mes impôts et en payant tous les mois ma facture, nous sommes en droit d’avoir au minimum un service d’accueil. Bien sur, ce n’est pas vous, ni les équipes du CCAS rue Félix Guyon qui veilleront nos enfants si la crèche de la Montagne ne peut pas le faire.



Pour finir, nous avions une super directrice avec de très bons rapports avec les agents. Nous sentions un vrai management au sein de l’équipe et un bon relationnel avec les parents. Aujourd’hui, nous voyons des agents démotivés et blasés. En effectuant une petite recherche, il semblerait qu’elle ait été déplacée de son ancienne structure car les agents n’en pouvaient plus. Pourquoi nous envoyer le pire quand nous avions le meilleur avant ?



Ce courrier s’adresse aussi à l’élu du 8e monsieur Jean-François Hoareau qui est, on nous l’a dit, Président du CCAS. Il devrait s’intéresser à ce qui se passe dans sa crèche.



Amicalement, Des parents de la crèche de la Montagne





