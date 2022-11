La crèche Soya de l’Éperon accueille l’artiste Niko Garo

Durant sa rencontre avec les enfants de la crèche, l’artiste Niko Garo a tenté de comprendre les tout-petits et leurs émotions dans différents lieux lors des ateliers animés organisés autour du thème de la semaine créole ! L’intervention de l’artiste a pour action de dédramatiser les frustrations et les colères. Suite à ses observations et temps d’échanges avec les marmailles, il a eu l’idée de garder une trace écrite de ces moments dans une histoire intitulée « Ti velu lé pa content ». Une histoire retraçant les ressentit des tout-petits qui peuvent crier, pleurer, donner des coups, mordre, se rouler par terre, lancer des objets ou refuser d’être porté par un adulte … Un travail de longue haleine qui lui a permis d’avoir des répliques d’enfant, et de mettre des mots sur les émotions et sensations des enfants !



Résident d’artiste, mais pas que…



Depuis son arrivée en mi-octobre 2022, l’artiste a fait des rencontres inédites, il a vécu des moments de partage avec en prime une solidarité qui apporte de la joie, du rire et un soupçon d’humour noir au sein de Soya. C’est un artiste hors norme qui s’est fondu dans la masse aussi bien auprès des enfants, de l’équipe que des parents.



Avec sa grande barbe, ses lunettes, son bonnet, son look rock métal, l’artiste s’approche tout doucement de ce public ! Une ambiance chaleureuse qui a permet à l’artiste, les équipes de la crèche SOYA, les parents et les marmailles de tisser un lien, le lien du cœur. La Ville de Saint-Paul est fière de son engagement dans la transmission des valeurs de « bien-être » faisant écho à l’importance des 1 000 premiers jours de la vie, qui est une période fondamentale propice à l’éveil artistique et culturelle et à l’ouverture à la diversité des arts dans la petite-enfance.