La crèche Soya accueillera ses premiers pensionnaires le 19 août !

La crèche Soya, fraîchement sortie de terre dans le quartier de l’Éperon, accueillera ses premiers petits pensionnaires le 19 août prochain. Victime de son succès, les inscriptions sont closes depuis le mois de juillet !



Le nouvel établissement se situe rue Jacques-Aubert. Il accueillera 15 enfants âgés de 2 à 7 mois, 30 marmailles de 14 à 21 mois et 15 autres âgés de 22 à 31 mois. Afin d’obtenir davantage d’informations, vous pouvez contacter la SPL Ti Baba au 02 62 34 69 81 ou en vous connectant sur leur site.



Vous recherchez une crèche pour votre enfant? Vous avez la possibilité depuis le 1er juillet 2018 de pré-inscrire votre enfant à la crèche sur le territoire communal. Un outil de gestion global des demandes a été ainsi mis en œuvre afin de faciliter les démarches des parents.



En collaboration avec le Centre d’Allocations Familiales, les gestionnaires de structures collectives de Petite-Enfance et la Ville de Saint-Paul, le “Portail Petite Enfance” vous permet de saisir la demande d’inscription de votre enfant en un seul clic. L’objectif de ce dispositif comprend une meilleure administration de la liste d’attente des demandes ainsi qu’une meilleure visibilité en termes d’attributions de places.



Comment procéder ? Vous devez tout d’abord vous rendre sur la page d’accueil du site de la mairie de Saint-Paul et vous diriger vers “Portail Petite Enfance” dans la rubrique “Services & Infos Pratiques”. Ce lien vous conduit par la suite vers la saisie de votre adresse mail. Dès l’acceptation de l’inscription sur une structure, la demande disparaîtra de la liste d’attente.