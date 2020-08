A la Une . La création de l'agence réunionnaise de la biodiversité prévue pour le second semestre 2021

Le ministre des Outre-mer, la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité et le président de la Région Réunion, ont rédigé une déclaration d'intention commune concernant la création de l'agence réunionnaise de la biodiversité, prévue pour fin 2021. Par Aurélie Hoarau - Publié le Jeudi 20 Août 2020 à 10:36 | Lu 135 fois

Dans le prolongement de la convention tripartite signée le 14 mars 2019 entre l’État, l’Office français de la biodiversité (alors AFB) et le Conseil régional, le ministre des Outre-Mer, la secrétaire d’État chargée de la Biodiversité et le président de la Région "confirment solennellement l’engagement partagé" pour la création de l’agence réunionnaise de la biodiversité d’ici fin 2021.



"Cette biodiversité s’érode rapidement et la mobilisation de tous les Réunionnais est une urgence, en complément des efforts remarquables réalisés pour toutes les structures présentes sur le territoire", écrivent-ils dans une déclaration d'intention commune.



Depuis la loi pour la reconquête de biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016, chaque Région a la possibilité de créer avec l’Office français de la biodiversité (OFB), opérateur de l’État, une agence régionale de la biodiversité (ARB), dédiée à démultiplier les interventions sur le territoire, sur la base des priorités mises en évidence.



A La Réunion, la création de cette agence de la biodiversité permettra "de répondre au besoin d’un dialogue régulier, stratégique et d’anticipation entre les acteurs de la biodiversité - dont les financeurs - afin de faciliter la concrétisation des projets de protection de la nature. Ce dialogue peut se construire sur la base de la stratégie réunionnaise de la biodiversité établie collégialement sur le territoire", est-il encore indiqué.



Parmi les objectifs prioritaires, la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Une démarche intégrée, associant les différents partenaires dans l’objectif d’optimiser les outils financiers disponibles (notamment les fonds européens), est en cours de structuration, pilotée par le Parc national en partenariat avec l’État, le Département, la Région, l’ONF, le CIRAD et l'OFB.



Les projets phares seront consolidés lors d'une concertation territoriale qui sera lancée prochainement. Cette réflexion générale, pilotée par la Région et l'OFB, sera ouverte aux Réunionnais.



Cette agence aura aussi une dimension régionale "océan Indien" , impliquant des partenariats à construire. "Elle envisagera dans cet objectif la meilleure articulation possible avec l'ARB de Mayotte, également en cours de création", est-il indiqué.



Pour ce qui est du calendrier, la mise en place d’un collectif régional composé de la Région, de l’État et de l’OFB et la formalisation d’une feuille de route sont prévus pour septembre, tout comme le comité de pilotage de lancement. Au second semestre 2020 se tiendra un séminaire de lancement avec les différents acteurs de la biodiversité, y compris à l’échelle régionale. Au premier semestre 2021, place à la concertation territoriale, puis, au second semestre, à la construction du projet sur la base de la concertation, à la définition du statut et à la création de l’Agence.



À noter que le comité de pilotage de création de l’ARB associera étroitement le Conseil départemental, le Parc national et la Réserve naturelle marine. La concertation associera les autres partenaires de la biodiversité (notamment ONF, CIRAD, CBNM, associations, les collectivités, l'université, et, plus largement, la société civile, entreprises, etc.)



L’Office français de la biodiversité, opérateur de l’État, et la Région s’engagent à financer la phase de préfiguration de l’ARB. L'Office français de la biodiversité apportera ainsi en 2020 une enveloppe de 220.000 euros correspondant à une année de chargé de mission préfiguration, aux premières phases de l'aide à maîtrise d'ouvrage dédiée et aux phases de communication et de concertation.



De son côté, la Région a engagé en 2020 une enveloppe de 127.000 euros correspondant aux premières phases de la mission de préfiguration de l'Agence régionale de biodiversité, dont le financement de l'assistance à maîtrise d'ouvrage dédiée à la mission de préfiguration, et les actions de communication et de concertation. Les deux structures s’engagent ensuite à financer le fonctionnement de l’Agence et les projets qu'elle portera (à partir de fin 2021).



"La création de l’ARB Réunion permettra de rassembler les Réunionnais pour répondre aux urgences identifiées du territoire en mutualisant tous les efforts, ceux des grandes structures comme ceux des simples citoyens. Elle permettra aussi la création de nouvelles filières, source de richesse et de nouveaux emplois pour les Réunionnais (dispositif emplois verts liés aux chantiers environnementaux, agro-écologie, tourisme vert… etc), et participera à la relance économique du territoire", concluent-ils leur déclaration commune.