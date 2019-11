Le 31 octobre dernier, 100 enfants des classes de CP, CE1 et CE2 ont participé à l’embellissement de leur cour d’école à La Saline. Dans le cadre d’un projet avec la directrice et les enseignants, les marmailles ont même réalisé un potager au sein de l’école Jean Albany. Pour mener à bien leur mission nature et colorée, 40 kits de jardinage ont été remis aux enfants pour assurer les plantations et l’entretien. Un beau travail d’équipe !