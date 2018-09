Organisée par la ville de Saint-Paul, l’Office Municipal des Sports (OMS) et le Comité régional de pétanque, la finale de la coupe régionale de la pétanque s’est déroulée le weekend dernier à l’étang Saint-Paul. Deux jours qui ont clôturé la saison du championnat régional où plus d’un millier de personnes se sont affrontées en triplette – hommes, femmes et jeunes de 6 à 17 ans.



Résultats Jeunes







Résultats Hommes







Résultats Femmes