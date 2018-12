La coordination des gilets jaunes prend le temps de se concerter

Martine Nourry, porte-parole de la Coordination des gilets jaunes, a pu échanger avec la ministre des Outre-mer avant son retour dans l’Hexagone.



Si il y a pu avoir une forme de "désunion" entre les différents groupes et collectifs, la jeune femme l’assure "tous s’accordent sur une ligne directrice".



Après le temps de la mobilisation, des revendications et des annonces "on regarde comment on peut créer quelque chose qui survive parce qu’il y a une réflexion de fond qu’il va falloir mutualiser".



Samuel Irlepenne sur place