La coopération bilatérale avec l’île Sœur en phase de relance

Fixer des perspectives nouvelles en matière de coopération entre La Réunion et Maurice. C’est l’objet de la Commission mixte franco-mauricienne qui s’est tenue ce 4 novembre à la Préfecture. A cette occasion, une déclaration politique conjointe a été signée par Jérôme Filippini, Préfet de La Réunion et Alan Ganoo, Ministre des Affaires étrangères de la République de Maurice en présence de Florence Caussé-Tissier, Ambassadrice de France à Maurice, de la présidente de la Région Réunion Huguette Bello et du président du Conseil départemental Cyrille Melchior.



Pour Cyrille Melchior, « l’organisation de cette commission mixte mérite toute notre attention et tout l’engagement de la Collectivité départementale, car il s’agit de poser les bases du renouveau de la coopération bilatérale franco-mauricienne après deux années fortement perturbées par la crise sanitaire ».



Trois axes stratégiques ont été définis pour la période 2022-2027 dans le cadre de la nouvelle commission mixte :



Valorisation et développement des territoires : intensifier la coopération en matière d’aménagement du territoire, de mobilité des personnes, de tourisme, de préservation de la biodiversité ainsi que que de patrimoine matériel et immatériel

Résilience et complémentarité dans divers domaines : la santé; la transition énergétique; les énergies renouvelables; la sécurité alimentaire/sanitaire; l’agriculture durable; les nouvelles économies (bleue, verte, circulaire, numérique…) et la résilience face aux risques naturels ;

Avenir en commun à travers les initiatives tournées vers la jeunesse, la formation professionnelle, l'éducation et l'enseignement, ainsi que le sport et la Francophonie.



Pour le Président du Département : « Notre ambition est véritablement de faire société, d’agir en commun, de regarder dans la même direction pour co-construire cette communauté de destin indianocéanique qui se veut en premier lieu, humaine. Elle vise au bien-être et à l’épanouissement de nos populations respectives ».



Le Préfet pour sa part a déclaré que : « Les échanges, confiants et constructifs, ont confirmé la volonté partagée d’œuvrer pour une société plus prospère, égalitaire, résiliente et inclusive dans les années à venir ».



La prochaine commission mixte se tiendra à Maurice en 2024.