La convention territoire lecture itinérant signée à Saint-Paul

Dans le cadre de cette convention, le Département met à disposition l’exposition « Leconte-de-Lisle dans les collections patrimoniales du Département » à la Médiathèque départementale, portant le nom du poète saint-paulois, installée sur le front de mer de la cité saint-pauloise.



Un événement organisé dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Charles-Marie Leconte-de-Lisle, le 22 octobre 1818. L’exposition se tient jusqu’au 16 novembre prochain.



Le maire, Joseph Sinimalé, assistait à la signature de cette convention entre le sous-préfet de Saint-Paul, Olivier Tainturier, et du conseiller départemental, Giovanny Poire, présent en raison de l’empêchement du président, Cyrille Melchior. L’État investit 120 000 euros dans ce projet afin d’amener la lecture au plus près des saint-paulois.



En février dernier, le conseil Départemental lançait cette année du bicentenaire. Un fonds patrimonial était créé afin de rechercher des œuvres et d’objets ayant appartenu au poète saint-paulois. Le public pourra donc retrouver ses ouvrages ou ses éditions originales ou des écrits sur lui dans le cadre de l’exposition.



Des conférences gratuites auront aussi lieu ce samedi 20 octobre à 17h30, toujours à la Médiathèque Leconte-de-Lisle.



La première d’entre elles intitulée « Leconte-de-Lisle et Saint-Paul » sera animée par le président du Groupe de dialogue inter-religieux de La Réunion, Idriss Issop-Banian. Dominique Aupiais parlera, lui, de Leconte-de-Lisle: Créole ou Breton. Le groupe Renesens proposera ensuite une animation musicale.