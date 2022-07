A la Une . La convention canne sera signée cet après-midi

L'intersyndicale a consulté sa base et va donc signer la convention canne ce mercredi après-midi en présence du préfet, des industriels mais aussi du ministre délégué des Outre-Mer, Jean-François Carenco, qui prendra part à l'événement en visioconférence. Par SF - BS - Publié le Mercredi 13 Juillet 2022 à 11:55

Pierre-Emmanuel Thonon assure que 97% des planteurs de canne peuvent être satisfaits des négociations réalisées autour de la convention canne. Il précise que les cas particuliers pourront obtenir gain de cause tant que "tout le monde pousse dans le même sens."



Le co-président du Comité paritaire de la canne et du sucre salue le travail conjoint de l'intersyndicale qui a permis de trouver un accord. Il espère d'ailleurs que les résultats obtenus par cette union donneront l'exemple aux autres formations syndicales qui défendront les intérêts d'autres filières.



Le président de l'UPNA 974 est particulièrement heureux de l'accord obtenu pour la convention canne. Dominique Clain retrouve espoir dans filière canne et assure que les planteurs pourront vivre sereinement pour les prochaines années.