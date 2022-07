La grande Une La convention canne a été signée en préfecture

L'intersyndicale des planteurs s'est retrouvée autour de la table avec les industriels et les services de l'Etat pour signer la convention canne 2022-2027. Le ministre délégué aux Outre-mer a participé à la réunion en visioconférence. Publié le Mercredi 13 Juillet 2022

Tous les acteurs économiques de la filière canne-sucre-énergie-rhum de La Réunion étaient présents ce mardi. Le ministre délégué des Outre-mer, qui a participé en visioconférence, s'est félicité de la signature de la convention canne. "La canne, c'est La Réunion. Imaginez La Réunion sans la canne, c'est juste la fin de La Réunion", a-t-il lancé avant de rassurer toutes les parties : "L'Etat appuiera toujours et encore ce type de négociations."



Le président directeur général de Tereos a salué l'accord obtenu. "C'est en moyenne 20 euros par tonne de canne que vont obtenir les planteurs. Parfois, ça a été difficile, mais tout le monde a fait des efforts. Nous avons mis en place un dispositif de partage des profits avec différents seuils et proposé un dispositif spécifique à la canne longue machine, un accompagnement technique avec des contrats de performance individuels. C'est une convention qui va conforter toute l'agriculture de La Réunion", a déclaré Philippe Labro.



La convention canne a aussi été qualifiée "d'équilibrée" par Florent Thibault, le directeur agricole de Tereos.



Pierre-Emmanuel Thonon, co-président du Comité paritaire du sucre et de la canne, a surtout tenu à remercier le préfet de La Réunion pour son implication dans les négociations.

Des états généraux de la canne ?



La présidente de la Région Réunion a pris la parole et a salué le travail de tous réalisé durant ces dernières semaines. "L'histoire de la canne est l'histoire de La Réunion. J'ai souhaité que la Région Réunion soit présente par l'intermédiaire de nos élus", explique Huguette Bello.



L'élue demande l'organisation des états généraux de la canne : "La pression n'a jamais été aussi forte sur le modèle cannier. Il nous faut réfléchir collectivement."



Le ministre délégué des Outre-mer a lui par ailleurs annoncé avoir obtenu une aide supplémentaire pour la diversification agricole.