A la Une . La continuité territoriale toujours à l’arrêt sauf cas spécifiques

Alors qu’il n’est plus nécessaire d’avoir un motif impérieux pour quitter La Réunion, les voyageurs qui tentent d’obtenir un bon de continuité territoriale reviennent bredouilles de la pyramide inversée. Le guichet n’accueille que certains cas spécifiques, et uniquement sur rendez-vous. Par Charlotte Molina - Publié le Mardi 30 Juin 2020 à 09:36 | Lu 1698 fois





Plusieurs voyageurs nous ont fait savoir que malgré la fin des motifs impérieux, ils ne parviennent toujours pas à obtenir un bon de continuité territoriale pour acheter leurs billets d’avion vers la métropole.



"Le 22 juin je me suis présenté directement à l’hôtel de Région muni de mon dossier de demande de bon année 2020, mais en vain" , nous raconte l’un d’eux, "l’accès au bureau de la continuité territoriale de la Région m’était refusé faute de rendez-vous et les vigiles au portail, faisant fonction d'accueil du public, vous informent que le service continuité territoriale ne s’occupe que des évacuations sanitaires ou voyages impérieux".



Pour partir en métropole pendant les vacances, il faut déjà compter un peu plus de 1.000 euros pour un billet aller-retour.



"Les Réunionnais qui n’ont pas fait leurs demandes de bon de réduction à la Région Réunion avant la crise sanitaire et le confinement sont-ils donc condamnés à payer plein pot les tarifs exorbitants appliqués par les compagnies ?!" questionne ce voyageur.



Du côté de la Région, on nous confirme que seuls certains cas spécifiques sont actuellement reçus au guichet de la continuité territoriale sur rendez-vous pour obtenir un bon: il s’agit des étudiants souhaitant rentrer à La Réunion, des personnes voyageant dans le cadre d’un deuil, et des évacuations sanitaires.







