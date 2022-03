A la Une . La continuité territoriale fait sa révolution

La nouvelle majorité régionale avait promis de revoir le dispositif de continuité territoriale lors de la présentation du Plan de mandature de la Région en janvier dernier. Ce jeudi, les membres de la commission permanente de la Région se sont penchés sur les contours de ce dispositif new look, dévoilé ce lundi dans les colonnes du Quotidien et articulé autour de trois grands axes. Et ce n'est pas juste un coup de lifting : en effet, l'aide, qui pouvait être sollicitée par le grand public tous les ans, ne sera désormais accordée que tous les trois ans. Par SI - Publié le Jeudi 10 Mars 2022 à 15:23





Lors de la présentation du Plan de la mandature de la Pyramide inversée en janvier dernier, le vice-président en charge des finances, Patrick Lebreton, avait rappelé que le dispositif "était une bonne mesure" mais que des "déviances" avaient été relevées aussi bien dans sa conduite que dans sa gestion.

Afin de rendre le dispositif complémentaire avec l'Etat et bénéficier à nouveau des crédits alloués par ce dernier pour permettre aux familles réunionnaises les plus modestes "de bénéficier de mesures correspondant au mieux à leurs besoins", la Région a revu les plafonds pour les différentes tranches.



Alors que l'aide régionale en matière de continuité pouvait être attribuée une fois tous les ans, la Région souhaite désormais l'aligner sur celle de LADOM en proposant une continuité une fois tous les trois ans.



Les familles dont le quotient familial est inférieur à 6 000 euros annuels (tranche 1) bénéficieront d'une aide de 460 euros (contre 450 euros auparavant) répartis comme suit : 360 euros issus de LADOM et 100 euros de la part de la Région.



Pour les familles dont le quotient familial est compris entre 6001 euros et 11 991 euros (tranche 2), l'aide ne sera que de 360 euros, un bon unique délivré par LADOM. Les ménages dont le quotient familial est compris entre 11.992 euros et 26.030 euros (tranche 3) ne recevront qu'un bon de 200 euros (contre 300 euros actuellement), délivré par la Région.



