Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION La continuité funéraire : Une démarche de solidarité pour le bien être des familles [Département] Le Département et la Région étaient ce vendredi côte à côte au Palais de la Source pour présenter le nouveau dispositif de continuité funéraire et signer la convention de partenariat.

Des compétences respectives, une mutualisation des moyens pour répondre aux problématiques soulevées, notamment des difficultés financières et administratives, des familles pour le rapatriement de leur défunt.



« C’est un sujet sensible sur lequel le Département est mobilisé depuis près de 15 ans à travers une aide au retour d’une dépouille funéraire et la séquence qui nous réunit aujourd’hui est un moment extrêmement important pour la Collectivité départementale puisque nous concrétisons là l’un des axes majeurs de notre plan de mandature » a annoncé en préambule Cyrille Melchior, Président du Département.



La convention de partenariat définit les objectifs spécifiques arrêtés d’un commun accord entre le Conseil Départemental, acteur principal de l’aide sociale aux familles les plus démunies et la Région Réunion, acteur et partenaire de la Continuité Territoriale à La Réunion. Elle est conclue pour 3 années civiles, jusqu’au 31 décembre 2025, et prend effet à compter de la date de sa signature, au titre de l’année civile en cours. Elle est renouvelée annuellement par tacite reconduction jusqu’à son terme.



Le nouveau cadre d’intervention du dispositif comprend trois volets.



Tout d’abord, la prise en charge par le Département de la totalité de l’aide au transport de corps d’un membre proche bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire (CSS), décédé en Métropole vers La Réunion à hauteur maximale de 5000 € ; et la prise en charge de la dépense, plafonnée à 3000 €, pour les personnes décédées non bénéficiaires de la CSS dont les ressources sont inférieures ou égales à deux fois et demi le SMIC.



Puis, le déplacement à des obsèques dans l’hexagone dont la responsabilité est assurée par la Région, avec la prise en charge d’un billet d’avion par famille, à hauteur de 860 euros maximum. En termes de plafond de ressources et de conditions d’accès à cette aide, les principes qui s’appliquent pour la continuité territoriale ont été repris : un quotient Familial inférieur à 11 991 euros.



Enfin, la création d’un « Numéro d’appel unique » commun le 0262974777 pour permettre une assistance rapide et efficace aux familles endeuillées qui se retrouvent souvent dans l’urgence. Le numéro mutualisé Département/Région sera du type : taper 1, taper 2.



Quand l’usager appellera, il aura donc deux choix :



• « Pour un déplacement aux obsèques en Métropole, contacter la Région en tapant 1 » (Aide au transport Région/Ladom)



• « Pour le rapatriement d’un corps de la Métropole à La Réunion, contacter le Département en tapant 2 » (Aides du Département pour la dépouille)



Le Président Cyrille Melchior a remercié particulièrement Aurélien Centon pour son engagement et sa ténacité. « Son initiative de prendre contact avec la Région a permis de constater qu’il y avait nécessité de mettre de la cohérence de part et d’autre de nos collectivités. Les services respectifs se sont emparés de ce dossier pour travailler sur les dispositifs et leviers à mettre en place afin que l’accompagnement soit le plus solidaire possible. Nous avons travaillé avec la Région Réunion, au titre de leurs compétences en matière de continuité territoriale, à la co-construction de ce dispositif ».



Très ému, le Conseiller départemental Aurélien Centon a indiqué que la signature de la convention ce jour est l’aboutissement d’un an et demi de travail, en étroite collaboration avec la Région Réunion. « Je veux remercier le Président du Département, la Présidente de la Région et l’ensemble des services pour leur confiance. La maladie et la mort sont imprévisibles et quand cela arrive, les familles ne sont pas forcément prêtes. C’est une grande émotion car ce nouveau dispositif et ce numéro unique sont une très belle avancée ».



Dans le cadre de cette convention, l’engagement du Département portera aussi sur la mobilisation de l'équipe sociale de l’Antenne de Paris, la psychologue de Casodom pour, si nécessaire, l’accompagnement social et psychologique du proche du défunt venu en Métropole le temps des démarches administratives.



Conformément au nouveau règlement concernant les dépouilles funéraires, l'assistante sociale sera le relais auprès de la famille, des compagnies funéraires et du transporteur pour la mise en œuvre du transport de corps entre la Métropole et la Réunion. C’est ainsi que dans le cas d’un décès hors Paris, l’Antenne du Département à Paris transmettra les coordonnées d’associations réunionnaises qui pourront pourvoir à une écoute et à une facilitation des démarches. Et, si nécessaire et en fonction de la situation du défunt (usager vivant en Centre d’hébergement et de réinsertion sociale, SDF, étudiant boursier, bénéficiaire du CNARM), une mise en relation sera faite pour l’hébergement auprès de nos partenaires.









