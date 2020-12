La construction de la nouvelle école de Roche Plate bien lancée

Visite de terrain il y a quelques jours pour la Maire de Saint-Paul, Huguette BELLO, rejointe à Mafate par le Préfet de La Réunion, Jacques BILLANT, et le Sous-Préfet d’Arrondissement, Olivier TAINTURIER.



Le moment pour eux d’évoquer la construction de la nouvelle école de Roche Plate. Initialement prévue dans cet ilet, la visite sur place ne pouvait se dérouler en raison des mauvaises conditions météorologiques.



Les discussions se tenaient, donc ailleurs, en présence de la Rectrice Chantal MANÈS-BONISSEAU, du Directeur régional de l’Office National des Forêts, Sylvain LÉONARD, et du Directeur du Parc National, Jean-Philippe DELORME, et de la Conseillère Municipale, Denise DELAVANNE.



Bâtir ce nouvel établissement Ces échanges fructueux permettent aujourd’hui de valider et d’identifier la parcelle retenue pour bâtir ce nouvel établissement. L’occasion aussi pour la Première Magistrate de détailler les éventuelles sources de financement.



Le Préfet vient d’émettre l’idée de financer cette construction au travers du France Relance, le plan de relance proposé par le Gouvernement. Cette perspective laisse augurer une concrétisation prometteuse de ce projet porté par la Commune de Saint-Paul.