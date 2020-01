La consommation quotidienne d'alcool moins élevée à La Réunion qu'en métropole

À l'heure où le "Défi de janvier sans alcool" bat son plein, une étude menée par l’agence sanitaire de Santé publique France sur la consommation quotidienne d'alcool, permet de mettre en exergue les régions qui sont les plus touchées par ce fléau. L'Occitanie est la région la plus touchée avec une moyenne de 12,6% d'adultes de 18 à 75 ans qui boivent quotidiennement de l'alcool contre 7,1% en Île de France. Suivent la Nouvelle Aquitaine avec 12,3% et les Hauts de France avec 11,5% rapporte L'union.



Les départements d'outre-mer sont moins touchés que la métropole



Les régions les moins impactées sont la Normandie avec 7,9% et les Pays de la Loire avec 8,1% quand la moyenne nationale s'établie à 10%. Les départements d'outre-mer sont moins touchés que la métropole avec 5,2% pour la Guyane, 5,8 pour La Réunion, 6,9% en Guadeloupe et 7% en Martinique.



En comparaison, la consommation ponctuelle importante d’alcool varie selon les régions. Il est pris en compte une consommation mensuelle de six verres ou plus en une seule occasion.L’Île-de-France est la région la moins touchées avec 13,9 % des adultes, alors que la région Bretagne atteint la consommation la plus élevée avec 20,5%. La moyenne nationale s'établie à 16,2 % ajoute L'union.



À La Réunion, 7,3 % des passages quotidiens aux urgences en lien direct avec une consommation d’alcool



Les différents alcools consommés varient selon les régions. Le Nord, l’Est et la Bretagne consomment plus de bière alors que le reste du pays quand la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et les régions Auvergne-Rhône-Alpesconsomment plutôt du vin.



Un nouvel indicateur a été mis sur pied par l'agence sanitaire qui prendra désormais en compte la responsabilité de l’alcool dans les passages aux urgences. En moyenne, pour les hommes, entre 1,2 % en Corse et 3,1 % en Bretagne des passages quotidiens aux urgences sont en lien direct avec une consommation d’alcool. Ce taux atteint 7,3 % à la Réunion.