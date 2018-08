La consommation d’alcool interdite sur la voie publique dans plusieurs secteurs de Saint-Paul

Saint-Paul Ville

Aux abords du collège de l’Étang, rue Jacquot, rue de la Marine

Aux abords du lycée Louis-Payen, rue Saint-Louis, rue deParis

Rue Suffren

Rue Marius-et-Ary-Leblond

Rue du Commerce

Chaussée Royale, depuis larue de Paris jusqu’a la rue Balbolia

Rue du Stade et esplanade du stade

Gare routière et square de la gare routière

Parking du supermarché « Super U»

Jardin de la Liberté (à l’angle de la rue Labourdonnais et de la rue de la Caverne)

Place des Humanistes (à l’angle de la rue Leconte-Delisle et de la rue Général-de- Gaulle)

Rue Leconte-Delisle

Rue Évariste-De-Parny

Rue Labourdonnais

Rue Saint-Louis

Boulevard du Front de Mer

Gare routière

Rue Rhin et Danube

Rue Général-de-Gaulle

Rue Sarda-Garriga

Rue Eugéne-Dayot

Rue Mangalon

RN7 route de Cambaie

Rue de la Congrégation

Saint-Gilles-les Bains

Esplanade du carré

Parking du Mail de Rodrigues

Parking du port de plaisance

Allée des Îles Éparses

Avenue et parking du Cap Homard

Parking du Forum

Avenue de Bourbon

Parking de la discothèque les « Roches Noires »

Parking du supermarché « Score »

Parking du Saint-Alexis et abords

Rue de Boucan Canot

Place des Coquillages

Rue Général-de-Gaulle

Boulevard Roland-Garros

Rue de la Plage

Boulevard Leconte-Delisle

Rue du Lagon

Route de Saint-Pierre

Rue Bottard

Bois de Néfles

Chemin Combavas (entre le carrefour formé avec la rue Etienne-Regnault et le carrefour formé par le chemin Mon Repos et la rue des Jamblons)

Chemin Zéphyr (compris entre le carrefour formé avec le chemin Combavas et le carrefour formé avec le chemin Vital)

Rue de l’église (entre le carrefour formé avec le chemin de la Giroday et le chemin Valcourt)

Route Hubert-Delisle (entre le carrefour formé avec la rue Montrouge et le chemin de la Ravine Laforge)

Plateau Caillou

CD 6 : Avenue Raphaël-Barquisseau et avenue Joseph-Hubert

Saint-Gilles-les-Hauts

CD 10 : Route de l’Éperon a l’Éperon

Le Guillaume

Rue Louise et Jouan

Route Hubert-Delisle

La Saline les Hauts

Rue de l’Église

Rue du Lycée

Rue Prisami

Rue Jean-Albany

L’objectif reste de lutter contre les atteintes à l’ordre et à la tranquillité publics liés à la vente de boissons alcooliques à emporter. Une nécessité en raison de la nette augmentation des atteintes à la tranquillité publique, du ramassage de verres brisées, des dégradations de biens publics constatés dans certaines zones. Notamment sur les voies, les places, les jardins et parcs publics de la cité saint-pauloise. Vous pouvez consulter l’intégralité de cet arrêté municipal ici Du 16 août 2018 au 16 février 2019, la consommation des boissons des 2èmes, 3èmes, 4èmes, 5èmes groupes, telles qu’elles sont définies a l’article 1 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l’alcoolisme, est interdite sur les lieux publics et squares ouverts au public suivants: