La grande Une La conseillère régionale Valérie Bénard est décédée

apprend-on ce jeudi matin. L’élue était notamment connue pour son combat contre l’illettrisme mais aussi pour celui mené lors de la liquidation de l’Arast.







"Je viens d'apprendre avec beaucoup d'émotion le décès de Valérie Bénard. Une femme forte et courageuse qui aura marqué l'histoire du Conseil Régional par son engagement et sa détermination. Je tiens à lui rendre un dernier hommage en lui exprimant ma fierté d'avoir pu travailler à ses côtés depuis 2010. J'adresse mon soutien et toutes mes condoléances à ses proches dans ce moment difficile", a indiqué Olivier Rivière, maire et conseiller régional.



Pascal Valiamin, délégué de Solidaires-Réunion lui rend également hommage: "L'Union Syndicale Solidaires 974 adresse ses très sincères condoléances à la famille de Valérie Bénard qui nous a quittée dans la nuit. Nous apportons notre soutien le plus chaleureux, à sa famille et à son papa, Jean-Claude Bénard, ancien Délégué de Solidaires-Réunion dans cette douloureuse épreuve.



Valérie a su affronter son dernier combat avec un courage qui force le respect. Combattante dans l'âme, ne lâchant jamais rien, comme par exemple dans la longue bataille avec ses amis de l'ex-Arast, loyale, Valérie exprimait en permanence des valeurs de fraternité et de partage.



Il restera de toi ce que tu as donné

Ce que tu as donné, en d'autres fleurira

Ce que tu as semé, en d'autres germera."



Le président Ibrahim Patel et les membres élus de la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion, présentent leurs condoléances attristées à toute la famille de Madame Valérie Bénard, ancienne conseillère régionale.



"Nous saluons avec hommage sa forte implication dans toutes les œuvres sociales qu'elle a courageusement menées, notamment son accompagnement qui a facilité la mise en place de l'Ecole de la 2ème Chance par la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion. Qu'un hommage respectueux soit rendu à son action exemplaire".

