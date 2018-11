<<< RETOUR La Réunion Positive

La conférence des présidents des RUP exprime son plein soutien à La Réunion et à Didier Robert

La Conférence des Présidents des RUP, par la voix du Président des Canaries, Monsieur Fernando Clavijo Batlle, s’est déclarée préoccupée par la gravité de la situation à La Réunion et a exprimé toute sa solidarité avec le Président Didier ROBERT ainsi que son soutien aux efforts entrepris par La Région Réunion aux fins de parvenir à un règlement global, solidaire et durable de la crise sociale qui affecte durement l’île et ses habitants.



La Conférence a rappelé qu’il est essentiel d'agir avec détermination dans le règlement de ces tensions. Des réponses peuvent et doivent être trouvées notamment à l’échelle de l’Union européenne mais à condition de rétablir un dialogue sérieux et pacifié.



Rappelant, qu’au-delà de la situation d’urgence sociale que connaît La Réunion, les économies des RUP restent particulièrement fragiles, la Conférence a invité l’Union européenne à renforcer la cohésion régionale et les politiques de solidarités à l’égard de ces territoires.



L’ensemble des Présidents des RUP a souhaité, au terme de leur réunion, exprimer aux Réunionnais toute leur solidarité et leur soutien dans l'épreuve qu'ils traversent et ont estimé unanimement qu’il convenait incontestablement à l’Union européenne, à la France, de tirer toutes les leçons de ce qui s'est passé afin de réagir et de répondre rapidement grâce au dialogue et de manière constructive aux demandes sociales portées par la population réunionnaise.

