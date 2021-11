A la Une . La concession auto de Bras Panon subit son troisième incendie en trois ans

Spectacle de désolation au petit matin pour le gérant d'une concession automobile de Bras Panon. Son parc a été ravagé par un incendie en pleine nuit. Par S.Pierrard - Publié le Mercredi 10 Novembre 2021 à 11:26





Le propriétaire du parc de véhicules neufs et d'occasion estime le préjudice à 180.000 euros. Les véhicules endommagés sont des véhicules neufs.



C'est la troisième fois que le site subit un incendie. Le premier remonte à 2019, suivi d'un autre en 2020. Le dépôt dispose d'un réseau de caméras de surveillance mais aucun mouvement n'y a été détecté. Ni la grille ni les portes n'ont été forcées, ce qui laisse supposer que le ou les auteurs auraient agi en envoyant un cocktail molotov.



Vers 5H ce matin, le maire de Bras Panon s'est rendu sur les lieux du sinistre qui est situé dans la zone industrielle.



