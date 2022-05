A la Une . La composition du nouveau gouvernement dévoilée

Près d'un mois après la réélection du chef de l'Etat, l’Elysée annonce la composition du gouvernement dirigé par Elisabeth Borne. Par N.P - Publié le Vendredi 20 Mai 2022 à 15:38

Ceux qui restent



L’ancien ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, devient ministre des Armées.



Comme l’avait annoncé BFM TV, Bruno Le Maire reste ministre de l'Economie et Gérald Darmanin conserve le ministère de l'Intérieur.



Le précédent ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, est nommé au ministère de l'Agriculture.



L'actuelle secrétaire d'Etat à l'Economie sociale et solidaire, Olivia Grégoire, succède quant à elle à Gabriel Attal au poste de porte-parole du gouvernement. Ce dernier est nommé auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des Comptes publiques.



La diplomate Catherine Colonna, ambassadrice de France à Londres, anciennement porte-parole de l'Élysée et ministre déléguée aux Affaires européennes au cours du deuxième mandat de Jacques Chirac, est nommée ministre des Affaires étrangères



Amélie de Montchalin, jusque-là ministre de la Transformation et de la Fonction publique sous le premier quinquennat d’Emmanuel Macron, est nommée à la Planification écologique et aux Territoires.

Ceux qui arrivent



D’autres visages connus font leur entrée dans le gouvernement.



Députée dans la cinquième circonscription des Yvelines lors des élections législatives de 2017 et dernièrement présidente de la commission des lois, Yaël Braun Pivet est nommée ministre des Outre-mer.



Jusque-là ministre délégué chargé des Comptes publics, Olivier Dussopt est nommé ministre du Travail.



Le délégué général de La République en Marche, Stanislas Guerini, entre lui aussi au gouvernement avec le portefeuille de la fonction publique.



Conseillère culture d'Emmanuel Macron depuis 2019, Rima Abdul Malak est nommée à la tête du ministère de la Culture.



Agnès Pannier-Runacher, précédemment ministre déléguée à l'Industrie, est nommée à la Transition énergétique.



L’historien Pap Ndiaye succède à Jean-Michel Blanquer au ministère de l'Éducation nationale.