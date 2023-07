A la Une .. La compilation "974 Fever" revient 11 ans après

DJ Skam relance la compilation "974 Fever" avec 30 titres dont 2 exclusivités. Les fans de musique retrouveront notamment des chansons de Futur Krew et de Vynketi. Cette institution de la musique locale avait disparu après la dernière édition de 2009 produite par Mustapha Bahdi de la KDM Family après 7 volumes dont la première réalisée par Toulou de Nirvana Volcan. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 26 Juillet 2023 à 07:39





Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur