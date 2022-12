A la Une .. La compagnie de gendarmerie de Saint-Paul mobilisée pour le Téléthon

Les gendarmes donnent de leur temps pour le Téléthon. Des initiations au crossfit et des challenges sportifs sont organisés. Des collectes de dons se font aussi par les militaires. Par Regis Labrousse - Publié le Samedi 3 Décembre 2022 à 17:05

La compagnie de gendarmerie de Saint-Paul et la brigade mobile de Saint-Niel en déplacement sur l'île sont mobilisés sur le Téléthon depuis ce samedi matin. Le matériel prêté par la salle CrossFit La Buse de Saint-Paul sert aux militaires qui organisent des animations et incitent les Réunionnais à réaliser des dons pour la bonne cause.









