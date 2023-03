La compagnie Fénomènn et la famille Moralès au programme ce week-end

Théâtre Lucet Langenier



Les journées se suivent et se ressemblent chez Assure & Rassure, l’ agence où travaillent Mélanie, la gérante, pieuse mère de famille, Alix, la lanceuse d’alertes et enfin la douce et spirituelle Tatiana.

Jardins de la plage



« Qui sommes-nous-je ? »



La Famille Morallès



Petit rappel à l’attention de chacun : dans la famille Morallès, donnez-nous, Lola, et puis Gaston, les protagonistes d’un spectacle aussi poétique que clownesque. Oui, souvenons-nous de leur formidable tournée dans notre île, de leur générosité et de leur humour déjanté. Oui, ils sont de retour, formant un duo à part, deux joyeux drilles qui nous embarquent dans un monde parallèle de gags et de performances.



Faire rire est un projet exigeant. Et leurs conflits, leurs bouderies comme leurs fausses rixes, offrent des situations quelque peu ubuesques, à réjouir grands et petits. De leurs prestations atypiques et de leurs propositions adroites, ils ouvrent grand les portes d’un chapiteau absurde et tendre où se réinventent les arts du cirque contemporain. Bienvenue dans cet univers de renouveau et de métissage où la représentation se définit comme une rencontre et un partage. On arrive !!