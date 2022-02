La compagnie AB Aviation Comores annonce la disparition de l'un de ses appareils

La compagnie AB Aviation a perdu la trace du vol Y61103 Moroni vers Mohéli ce samedi 26 février 2022.



L’avion de type CESSNA 208B immatriculé 5H-MZA a décollé de l’aéroport de Moroni à 11h50 et a disparu des radars à environ 2.5 km de l’aéroport de Mohéli en mer.



Les recherches sont en cours et deux cellules de crise pour l’accueil des familles des passagers sont installées à l’hôtel Le Retaj Moroni à la Grande-Comore et l’aéroport de Bandarsalam à Mohéli. 14 personnes auraient pris place à bord de l'appareil.



AB Aviation est une compagnie aérienne comorienne privée fondée en 2010 par Ayad Bourhane. Elle avait été lancée dans l’objectif de favoriser les déplacements entre les îles et d’encourager les échanges entre les Comores et la sous-région.