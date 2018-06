Société La commune de Trois Bassins première bénéficiaire du réseau kar'ouest nouvelle formule





"L’objectif est une restructuration du réseau actuel pour avoir un réseau plus adapté à la topographie de l’île mais aussi au développement des quartiers", explique Françoise Lambert, vice-présidente du TCO déléguée au transport, insistant sur l’importance d’avoir des transports en commun incitatifs pour amener les usagers à les choisir plutôt que la voiture. "Il y aura trois strates : un réseau pour desservir les hauts, un sur les mi-pentes et un sur le littoral, et entre chaque strate, des pôles d’échanges".



Mise en service le 2 juillet



Concrètement, sur Trois Bassins, le nouveau réseau prévoit "plus de lignes (passant de 6 à 9), plus de bus (de 10 à 12 dont 8 nouveaux bus), plus de passages, des trajets plus rapides, de nouvelles dessertes, ainsi qu’une liaison expresse de Trois Bassins à la gare de Saint-Paul", détaille Erick Gangama, le président de la Semto, titulaire d'une délégation de service public. Une nouvelle numérotation des lignes est aussi annoncée.



"On était à plus de 250 personnes et on va passer à une capacité de 450 passagers. Une personne qui devait attendre une heure pour prendre le bus n'attendra plus que 30 minutes", illustre-t-il. De quoi renforcer le dynamisme de la commune et rapprocher les hauts des bas.



Le coût supplémentaire de ce nouveau réseau par rapport à l'existant se chiffre à 300.000 euros. "Nous serons attentifs aux avis pour effectuer d'éventuels ajustements", fait savoir Françoise Lambert. Le service sera effectif dès le 2 juillet prochain.

C'est une satisfaction pour le maire, qui estime sa commune trop souvent oubliée. Trois Bassins est le premier territoire du TCO à bénéficier du réseau kar'ouest nouvelle formule et de sa promesse d'un meilleur service public pour les usagers. "C'est un plus pour la population des écarts. On était très mal desservi jusqu'à maintenant", réagit en effet Daniel Pausé, lors de la conférence de presse de présentation donnée ce jeudi matin.

Les détails sur le réseau sur : karouest.re

