La commune de Sainte-Marie mise sur une plus grande proximité avec sa population

Ce 17 janvier, une convention a été signée entre la commune de Sainte-Marie, son CCAS et la CGSS. L’objectif est d’offrir une plus grande proximité avec les Saint-Mariens, de les accompagner et surtout s’assurer qu’ils ont connaissance de leurs droits. Par Stéphane Pierrard - Publié le Lundi 17 Janvier 2022 à 14:19

Paradoxalement, dans un monde où l’information est abondante et nous bombarde constamment, l’isolement de certains individus les éloigne de leurs droits. Gaëtan Adam, vice-président du CCAS de Sainte-Marie, signataire de la convention entre la mairie de Sainte-Marie, son CCAS et la CGSS, parle en connaissance de cause. "Sans avoir les données exactes, on se rend compte sur le terrain qu’une tranche de la population a de réelles difficultés d’accès à l’information. Avec la crise sanitaire, certaines personnes craignent de sortir de chez elles depuis deux ans, par peur d’être emmené à l’hôpital car elles sont âgées. Une paranoïa s’est installée", précise-t-il.



Même constat pour Sylvie Billaud, 1ère adjointe au maire de Sainte-Marie. "Certaines personnes qui habitent à dix minutes de l’aéroport sont totalement isolées", indique l’élue. En cause, la fracture numérique et l’illectronisme, dans une société où l’accès aux services publics se digitalise. A La Réunion, d’après les chiffres de la CGSS, 78 % des Réunionnais ont internet à leur domicile, contre 85 % en métropole. "La population subit cette fracture numérique. L’administration est dans une phase de digitalisation et la population ne va pas au même rythme", ajoute l’élue. "Il faut raccrocher la population aux structures existantes, aux canaux qui existent. Il faut apporter au plus près l’information. Certaines personnes n’osent pas s’adresser à la CGSS".



9 actions réparties sur trois axes



La convention entre les trois partenaires vise à mieux répondre aux attentes des 33.234 (chiffre INSEE 2018) Saint-Mariens et particulièrement ceux qui sont en situation d’isolement ou qui sont fragilisés. Lors de la signature, ce matin, Nicole Etheve, présidente du Conseil d’administration de la CGSS, et Benoît Serio, directeur général de la CGSS, étaient présents. Rappelant qu’en versant "quasi 3 milliards d’euros par an" la CGSS est un "acteur économique et social incontournable", Benoît Serio est persuadé que "ce partenariat va vivre et sera utile pour la population".



La convention s’articulera autour de 9 actions réparties sur 3 axes (communiquer, faire dialoguer sécurité sociale et société ; informer/sensibiliser le public des partenaires aux offres de service de la sécurité sociale et sur son actualité ; informer/sensibiliser ou déployer les offres de service de la sécurité sociale auprès des partenaires-employeurs). La convention qui vise à garantir les droits à la protection sociale et l’accès aux soins s’adresse également aux 834 agents de la commune de Sainte-Marie.



Une précédente convention concernant la ville de Saint-Denis avait été signée en octobre 2021.