La commune de Saint-Paul classée "station de tourisme"

Ne l’appelez plus « station balnéaire » mais « station de tourisme ». La commune de Saint-Paul vient d’obtenir ce label qui s’élargit à tout le littoral de la commune. « Cette reconnaissance maintenant promulguée par décret simple s’appuie sur des critères sélectifs prenant en compte la diversité des modes d’hébergement, la qualité de l’animation, les services touristiques, les facilités de transports et d’accès, la qualité environnementale mais aussi la plurisaisonnalité et la pérennité.



Dans le détail, Patricia Locale, élue déléguée au tourisme à la mairie de Saint-Paul évoque aussi, » au moins 70% des hébergements classés, des efforts sur la signalisation routière, etc. ». Le nouveau label s’étend aussi à un territoire élargi. Quand la station balnéaire ne retenait que la ZAC Saint-Gilles (Saint-Gilles, l’Hermitage, La Saline-Les-Bains), la station de tourisme englobe un territoire qui se déroule de Saint-Paul centre à la Ravine Trois-Bassins », précise Le Quotidien dans un article paru ce mardi 28 août.



Concrètement, ce label permet à la commune de basculer dans une tranche démographique plus avantageuse en termes de DGF (dotation globale de fonctionnement), de s’octroyer plus de licences de débits de boisson et consolide l’accueil sur son territoire d’un casino dont elle perçoit la taxe (1,8 million d’euros par an).