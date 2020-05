A la Une .. La commune de Saint-Louis va rouvrir ses écoles

20 écoles de Saint-Louis vont rouvrir à compter du 8 juin. Les maires qui se disaient dans l'impossibilité matérielle de le faire jusqu'à présent cèdent tour à tour. Par Prisca Bigot - Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 29 Mai 2020 à 11:39 | Lu 437 fois

Sainte-Suzanne,



20 écoles sont concernées sur 32 que compte la commune. Autre souci en moins pour les parents favorables à un retour de leur enfant en classe malgré les lourdes contraintes sanitaires à respecter, cette reprise se fera avec la restauration scolaire.



​Le maire de Saint-Louis, en lien avec l'inspecteur de l'Education nationale, a décidé d'ouvrir les écoles en zone d'éducation prioritaire (ZEP) en priorité. Le coût supplémentaire que représentait la sécurité sanitaire n'a pas encore été estimé par la collectivité connue pour sa très grande fragilité côté finances publiques.



La mairie a en tout cas passé commande de gel hydroalcoolique, de lingettes, de masques et de pulvérisateurs...



