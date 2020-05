A la Une . La commune de Saint-Leu demande la réouverture des plages à la préfecture La commune de Saint-Leu se joint désormais à celles de Saint-Pierre et de Saint-Paul pour demander la réouverture de ses plages. Dans un communiqué, le maire Bruno Domen annonce qu'une demande d'autorisation a déjà été transmise à la préfecture, le voici: Par Charlotte Molina - Publié le Vendredi 8 Mai 2020 à 16:37 | Lu 192 fois

Demande de réouverture des plages de Saint-Leu à la préfecture de La Réunion



La Ville de Saint-Leu demande la réouverture de ses plages au Préfet de La Réunion dans le cadre du déconfinement.



Au vu de notre situation sanitaire (La Réunion placée en zone verte) un des points fortement attendus, notamment pour notre ville littorale, est la question de la réouverture des plages, essentielles aux économies et cultures locales.



Si le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a expliqué que "la règle de la fermeture restera la norme", il a aussi été précisé que les maires pourront demander une autorisation d'ouverture au préfet, en s'engageant à faire respecter la distanciation sanitaire et les gestes barrière dans ces lieux.



Le maire de Saint-Leu a dès aujourd'hui fait parvenir cette demande de d'autorisation pour les plages de Saint-Leu et requiert une réunion pour convenir du dispositif permettant la réouverture des plages du centre ville et de citerne 46 aux usagers dans le respect des règles sanitaires imposées dans le cadre du covid19 .







