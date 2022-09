La commune avance sur sa Charte de développement agricole

Saint-Paul, terre attractive et écologique, continue d’avancer sur sa Charte de développement agricole. Comme l’illustre la réunion de travail organisée ce mardi 13 septembre 2022 à l’Hôtel de Ville.



Des ateliers thématiques se tiennent en salle du Conseil Municipal. Ce rendez-vous vise à construire des fiches actions à inscrire dans la charte. L’enjeu est de décliner la stratégie en matière d’agriculture sur les six prochaines années.



Pour rappel, le Conseil Municipal de Saint-Paul vient d’adopter le Projet alimentaire territorial de Saint-Paul (PAT) le 8 septembre dernier. Cette affaire s’inscrit dans la continuité de la Charte agricole que la Ville construit avec ses partenaires. L’objectif fixé dans le mandat est de favoriser les circuits courts.



Ce PAT encouragera le développement des produits locaux et de qualité, la structuration des filières et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce projet global vise à faire de Saint Paul le grenier et le poumon vert de La Réunion.