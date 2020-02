La communauté tamoule présente sa culture

Sa statue fait face à la chapelle pointue à Villèle, pourtant bien peu de gens à La Réunion connaissent Thiruvallurar. Ce poète et philosophe tamoul, antérieur à JC, est l’un des piliers de la culture indienne. À travers le Thirukoural (ou Tirukkural), son oeuvre majeure, le Sage aborde tous les compartiments des relations humaines autour de 3 thèmes : les vertus, les biens et l’amour. "Dans le sud de l’Inde, chaque rue possède sa statue de ce poète", confirme le Dr Selvam Chanemougame, président de l’association Tamij Sangam.



Bien que reconnue comme patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, l’oeuvre de ce philosophe reste méconnue dans l’île. C’est donc pour le faire découvrir que l’association, en partenariat avec le consulat général de l’Inde, organise une soirée en son honneur. Par le biais de Thiruvallurar, c’est toute la culture tamoule qui va être mise en avant.



Lecture de poèmes en langue tamoule et française, danse traditionnelle ou plat typique, c’est une véritable plongée au coeur du sous-continent qui est proposée. Une vidéo de présentation de la province du Tamil Nadu, dont son originaire bon nombre de Réunionnais, va être également diffusée. L’occasion pour beaucoup de descendants indiens d’apprendre sur leurs origines.



La soirée se déroule ce samedi 29 février dans le salon d’honneur de l’hôtel de ville de Saint-Denis à partir de 18h. Les places étant limitées, il est conseillé de réserver au 02.62.41.75.47 ou au 06.92.04.13.23.