Culture La communauté chinoise célèbre Guan Di 2012





Les fidèles viennent régulièrement au temple, tout au long de l’année, car la tradition veut que l’on consulte Guan Di avant de prendre une décision importante, tant dans sa vie familiale que dans sa carrière professionnelle. Le point culminant étant ce jour-anniversaire, ils viennent à cette date lui apporter diverses offrandes, le remercier pour les bienfaits de l’année écoulée et le prier pour l’année à venir.



La célébration de Guan Di se déroule traditionnellement sur deux soirées. La première, axée sur le rite des offrandes, se termine par la dégustation des mines de longévité, dont la fonction symbolique est inscrite dans le nom.



L’anniversaire de Guan Di a toujours été fêté à La Réunion, et ce depuis plus d’un siècle. A 16h hier, le top départ a été donné lors de l'inauguration de la "Ruelle Akwon Lawson" à Saint-Denis. Au cours de la soirée, la danse des lions a été conclue par la soirée des mines de la longévité.



Ce midi et ce soir, les temples Sane Long, Chane et Li Si Tong mettent les petits plats dans les grands. Un repas traditionnel chinois ornera les tables et ravira les convives.



Demain dimanche, ce sera journée portes ouvertes des Temples chinois de Saint Denis. L'entrée y sera libre et ouverte au public de 10h à 17h.



