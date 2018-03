La commission des menus s’est réunie ce mercredi 7 mars

Représentants de parents d’élèves, direction de la restauration scolaire, membres du CTQ (Comité Technique Qualité), Maya Bécéra, présidente du Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants, Alex Pota, l’élu délégué aux affaires scolaires ainsi que des directeurs et directrices d’établissements scolaires ont validé les menus qui seront servis à la cantine des 67 écoles publiques et privées de la commune pour la période du 26 mars jusqu’au 6 juillet (sous réserve d’éventuelles modifications selon l’approvisionnement).



Cette démarche, la première depuis plusieurs années, s’est effectuée au sein d’une commission des menus qui s’est réunie ce mercredi 7 mars dans la salle du conseil municipal. Lors de cette rencontre, une présentation du fonctionnement du service de la direction de la restauration scolaire (service nutrition, production logistique, mission diététique) a précédé un débat sur les repas servis aux 14 284 marmailles scolarisés de la commune. Ont été soulevées comme problématiques, entre autres, les portions de viande servies en maternelle, le gaspillage alimentaire, l’encadrement de la pause méridienne par les agents communaux, l’aspect visuel des repas, le bruit lors du déjeuner ou encore la gestion des PAI (Protocole d’accueil individualisé). Du côté de la collectivité, tout est mis en œuvre afin de proposer aux écoliers des plats équilibrés qui répondent au GEMRCN (Le Groupe d’Etude des Marchés Restauration Collective et Nutrition), ce dernier s’appuyant sur le Programme national nutrition santé (PNNS).



Les besoins nutritionnels de l’enfant -maternelle et primaire- sont concoctés sur 20 jours consécutifs (hors mercredi), il s’agit de jongler entre les apports en lipides, glucides mais aussi en fer, en fibres et vitamines… ainsi que les remarques des parents. Des ajustements ont été apportés, comme le retrait du persil, par exemple. « Mais l’objectif est tout de même de faire découvrir des diversifiées », précise M. Palcrot Sergio gérant du restaurant à Eugène Dayot et membre du comité technique chargé de concevoir les recettes et les menus.



Service Restauration Scolaire. Ainsi, les gratins citrouille, cari d’œufs et autre gâteau banane seront encore aux menus pour faire découvrir aux marmailles les mets emblématiques de notre île. La prochaine commission se déroulera à la rentrée prochaine, soit à partir d’août 2018.