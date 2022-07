A la Une . La comédienne Charlotte Valandrey est décédée à 53 ans

Ce mercredi, la quinquagénaire n'a pas survécu à une nouvelle greffe du coeur. Par NP - Publié le Jeudi 14 Juillet 2022 à 09:50

Le 5 novembre 2021, la comédienne, écrivaine et chanteuse fêtait les 18 ans de sa greffe du coeur. Mais depuis, les soucis cardiaques dont la quinquagénaire souffrait depuis sa contamination au VIH avaient repris. Une nouvelle greffe s'était avérée nécessaire et Charlotte Valandrey était hospitalisée en attente d'une nouvelle transplantation, "mon deuxième coeur est à bout de souffle" communiquait-elle sur son compte Instagram.



Ce mercredi, sa famille a annoncé que Charlotte avait été opérée en urgence "mais la greffe n'a pas pris, le troisième coeur n'a pas vécu".

Rendue célèbre pour son rôle en 1985 dans le film "Rouge baiser" avec Lambert Wilson, l'actrice avait révélé sa séropositivité en 1985. Elle avait 18 ans. L'autobiographie racontant cette histoire avait eu un franc succès en librairie avec 180 000 exemplaires vendus.



Sa première transplantation en 2003 avait fait d'elle la première séropositive greffée du coeur en France. En 2008, elle avait subi une nouvelle greffe après un arrêt cardiaque qui avait bien failli lui couter la vie. Sa carrière s'était alors essentiellement jouée à la télévision dans la série "Les Cordier juge et flic" puis dans "Demain nous appartient".