La collectivité régionale apporte son soutien à la 6éme édition du Tournoi international de Badminton

LIEU : complexe sportif de Champ Fleuri (Saint-Denis)



L’objectif de la manifestation est de proposer aux sportifs réunionnais une compétition de niveau international après la période de crise sanitaire, qui a porté un préjudice très important à la pratique sportive en générale et à la pratique des sports de salle en particulier. « Ce Tournoi International de Badminton est important parce qu’il marque le retour de la pratique du sport en salle, après cette crise sanitaire. Je tiens à saluer la ligue, mais aussi les bénévoles qui ont oeuvré pour la réalisation de ce tournoi. »

Stéphanie POINY TOPLAN, Conseillère Régionale

« Ce Tournoi International, c’est la grande fête du Badminton à La Réunion »

Christophe CHENUT, Président de la ligue nationale de Badminton de La Réunion C’est lors de cette conférence de presse organisé par la Ligue Réunionnaise de Badminton que la collectivité régionale a affirmé son soutien non seulement au niveau du fonctionnement de ce tournoi, en permettant la prise en charge des frais d’organisation en terme de billets d’avions, d’hébergement, de restauration et de déplacements terrestres, mais également en terme d’acquisition de matériel de compétition aux normes des règlements nationaux et internationaux.

Le montant de la subvention régionale attribuée en 2021 s’élève à hauteur de 8 000€.

Cette initiative permet une fois de plus de valoriser non seulement nos talents sportifs, mais également la destination Réunion comme une terre d’entraînement et une terre de champions.

Cette compétition commence désormais à s’inscrire dans la durée, puisque la ligue organise cette année la 6éme édition de cet événement d’envergure régionale et nous pouvons d’ores et déjà la féliciter pour tout le travail réalisé.

A ce titre, les fédérations sportives françaises sont en ce sens, de plus en plus nombreuses ces dernières années à venir profiter non seulement des conditions climatiques locales optimales pour la préparation des sportifs, mais également du savoir-faire réunionnais en terme d’organisation de ce type d’évènement.

