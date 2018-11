Gilets Jaunes La collecte des déchets suspendue La collecte des déchets est suspendue en raison des perturbations sur le réseau routier. Le point par secteur:

TCO : Aucune collecte de déchets ne sera garantie demain en raison des barrages. Nous demandons aux habitants de rentrer leurs bacs afin qu'ils ne soient pas dégradés et qu'ils n'entravent pas la circulation. Le remplacement des bacs peut en effet prendre plusieurs jours voire semaines, en fonction du stock disponible. Les déchèteries et la fourrière animale seront quant à elles fermées.

Le Président de la CIVIS et Maire de Saint-Pierre, Michel Fontaine, rappelle que les opérations de collecte de déchets dans les 6 communes de la CIVIS (Saint-Pierre, Saint-Louis, Petite Ile, Les Avirons, Cilaos, Etang Salé) ont du être interrompues ce matin.

Elles restent suspendues jusqu’à nouvel ordre.

La CIVIS vous demande de rentrer vos poubelles et vos déchets verts afin d’éviter tout risque de dégradation et d’incendie.

Les déchetteries sont également fermées et ne rouvriront que lorsque la situation le permettra.



La CASUD informe ses administrés des communes de Saint Philippe,

l'Entre Deux, Saint-Joseph et le Tampon que, compte tenu de l'inaccessibilité du centre d'enfouissement de Saint Etienne et de la plateforme de broyage de la Plaine des Cafres, la collecte de l'ensemble des déchets est interrompue sur le territoire jusqu'au retour normal de la situation.

Nous vous informons que la collecte des déchets ne sera pas assurée ce mardi 20 novembre en raison des difficultés de circulation sur le réseau routier.

Il vous est demandé de ne pas sortir votre bac poubelle afin que celui-ci ne subisse pas de dégradation.



La CIREST informe également que la collecte des déchets est suspendue sur son territoire. Les déchèteries et la fourrière animale seront quant à elles fermées. Zinfos974 Lu 560 fois





Dans la même rubrique : < > La SRPP toujours à l'arrêt ▶️4ème jour de barrage au rond-point de Gillot