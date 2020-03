La collecte des déchets se poursuit selon le calendrier habituel

Le Président de la CASUD et les maires des communes membres (l’Entre-Deux, Saint-Joseph, Le Tampon et Saint- Philippe), rappellent que durant cette période de mobilisation contre le Covid-19, la collecte des déchets (bacs verts, bacs jaunes, déchets verts et encombrants) continue à se faire selon les calendriers habituels.



Les déchets doivent donc être sortis la veille du jour de passage.



Ces mesures sont applicables jusqu’à nouvel ordre.



La CASUD vous remercie pour votre compréhension et collaboration.