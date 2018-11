La collecte des bacs bleus va reprendre selon des modalités précises

Le TCO informe les usagers des communes de l’Ouest que :



les collectes d’ordures ménagères (bacs bleus, gris ou vert) non effectuées aujourd’hui, lundi 26/11, seront rattrapées demain mardi 27/11; celles prévues le mardi vont être effectuées dans la mesure du possible ; les bacs jaunes quant à eux ne seront pas collectés ; les déchèteries seront fermées au public.



Il est donc demandé aux usagers de sortir leurs bacs à compter de 2h du matin et de les rentrer après la collecte ou au plus tard à 8h30.



Nous vous rappelons que les ordures ménagères collectées sur les cinq communes sont enfouies à la décharge de la Rivière Saint-Etienne à St-Pierre. Aussi, si les conditions de circulation sont difficiles entre Le Port et St-Pierre, les collectes sont directement impactées et doivent être suspendues comme cela s’est passé aujourd’hui.



Nous restons mobilisés avec les collecteurs pour améliorer la situation en matière de collecte des déchets dans l’Ouest.