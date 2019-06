La colère des riverains du chemin Fantaisie à Saint-André

Le Chemin Fantaisie à Saint-André est à l’image de l’état d’abandon du territoire communal. L’étroitesse de ce Chemin, le non entretien des accotements complètements érodés et envahis par les hautes herbes, rendent cette voie très dangereuse.



Ce mercredi, en fin d’après-midi, le pire a été évité .Lors d’un croisement difficile, un camion toupie s’est retrouvé spectaculairement sur le flanc .On dénombre heureusement aucun blessé, mais le chauffeur du poids-lourd a été choqué.



Ce qui a provoqué la colère des riverains. Jacky The Seng, conseiller municipal de l’opposition s’est rendu sur les lieux.