Courrier des lecteurs La colère des Masseurs Kinésithérapeutes et de leurs représentants

Par Rachel Gardebien - Publié le Vendredi 9 Décembre 2022 à 16:19

L’avenant 7, c’est une proposition française de la sécurité sociale qui n’est pas encore votée. Un Avenant c’est un texte qui régit les accords entre la sécurité sociale et les kinés. Celui-ci regroupe les nouvelles propositions par rapport aux réformes.

Les séances de négociations conventionnelles avenant 7 vont prendre fin en décembre 2022 après la signature ou non des adhérents, les masseurs kinésithérapeutes. Les négociations ont vu le jour en novembre 2020, néanmoins dès le début les négociations étaient restreintes seulement aux télésoins et au développement du numérique en santé.



Cela fait plusieurs mois que les kinés ont entamé des négociations avec la CNAM (Caisse nationale de l’Assurance Maladie).

Les Kinés souhaitent une réévaluation de leur rémunération via une revalorisation des différents actes remboursés par la Sécurité Sociale. En novembre 2022, les syndicats (Alizé Masseurs Kinésithérapeutes libéraux-salariés; La FFMKR Fédération Française des Masseurs Kinésithérapeutes Rééducateurs; La SNMKR Syndicat National des Masseurs Kinésithérapeutes Rééducateurs) ont fait une contre proposition à l’Assurance Maladie ils souhaitent : “Une revalorisation des actes, une correction des mesures démographiques, la création d’actes en pédiatrie et pour la prise en charge du cancer du sein, la suppression de l’AMK6. Un secteur 2 autorisant le dépassement d’honoraires jusqu’à 100 % maximum du prix de l’acte (en protégeant les patients CMU, ALD, C2S, AT-MP et maternité). C’est pourquoi nous demandons un calendrier de revalorisation en 2 phases maximum et 18 mois, intégrant une clause de revoyure sur l’inflation pour accélérer la 2ème phase si besoin.”



La CNAM a retenue que seule 1 Kiné sur 2 sera concerné par les restrictions d’installations en zones surdotées. En ce qui concerne les jeunes diplômés, 2 ans d’exercices seront obligatoires en établissement de santé ou en zone sous dotée (pour les étudiants démarrant en 2023 leur formation). Pour ce qui est de la question du pouvoir d’achat, la revalorisation des actes serait de moins de 2 euros étalée en 3 fois sur 3 ans. Il y aura aussi la création d’un acte spécifique de repérage de la fragilité sur prescription médicale ou selon ce que constate le kinésithérapeute à l’occasion d’une prise en charge du patient (SEPTEMBRE 2024). Faciliter la prise en charge ambulatoire des enfants présentant un polyhandicap ou une paralysie cérébrale (JANVIER 2024). Valorisation de l’intervention des kinésithérapeutes au domicile des patients et en EHPAD et suppression de l’AMK6 (JUILLET 2023). Inscription du kiné dans le parcours de prise en charge de l'insuffisance cardiaque. COVID LONG pris en charge.



Les Propositions de la CNAM sont à retrouver sur les sites des différents syndicats (Alizé, SNMKR, FFMKR).

Trop peu par rapport aux demandes faites par les kinés ?



Le prix d’une séance de rééducation est de 16,13 euros comme le stipulent selectra et Madame E.

Selon Madame E, masseuse kinésithérapeute depuis 14 ans en milieu rural, en 20 ans les kinés n’ont été revalorisés que de 5% alors que l’inflation est de 6,5% seulement en 2022.



Comme le précise L’Ordre des kinés, leurs honoraires peuvent variés selon les départements métropolitains, et les départements d’Outre-Mer dont Mayotte mais aussi selon les différents actes remboursés: AMS; AMK; AMC; IFD; IFO; IFR; IFN; IFP; IFS; FRD; FAD; Majoration de dimanche; IK, toujours selon l’ordre.



C’est le ras le bol des kinés libéraux, Madame E qui souhaite faire entendre sa voix me dit : “Pourquoi nos déplacements sont facturés 2,5 euros alors que c'est 10 pour un médecin ?!

Sachez que le salaire moyen d'un kiné libéral est de 2500 euros net pour 60h de boulot hebdomadaire, y compris dimanche et jours fériés pour les bronchiolites, les patients hospitalisés à domicile, les personnes en fin de vie...”

Aujourd'hui, ses taxes représentent même plus de 60% de son Chiffre d'Affaires. Elle pense même à cesser d’exercer, mais son métier elle l’aime.



Madame C, kinésithérapeute depuis 2019, n’avait jamais entendu parler des négociations avec la CNAM autour d’une éventuelle revalorisation ou autre. Cela soulève une certaine question, est-ce que tous les kinés sont au courant de ce qui se passe actuellement ?



Elle a vraiment commencé à s’intéresser aux négociations, dès mi 2022 suite à tout ce qui ce dit sur les réseaux sociaux. Après les réponses de la CNAM bien en dessous des demandes des syndicats, elle s’est vraiment penchée sur le sujet. Elle ne souhaite pas que l’Avenant 7 soit voté : “Il n’y a pas d’idéal concernant les demandes à la CNAM, chaque kiné exerce différemment. Mais les actes les plus communs, les plus pratiqués doivent être augmentés! Quasiment doublé, passer de 16€ à au moins 25€ !



Les actes plus spécifiques, si ils nécessitent des formations (neuro, pedia, onco...) doivent être beaucoup plus valorisés !



Financièrement, nous n'avons aucun intérêt à nous former plus! Intellectuellement et pour notre conscience professionnelle, et notre devoir, nous le devons!!! Mais les tarifs des actes ne le mettent pas en valeur.



Les déplacements, 2,5€ contre 10€ pour un médecin? Alors que le trajet, le prix de l’essence est le même ? Sur quelle base nous indemnisés 4x moins?



Aucune des solutions proposées n’est à la hauteur de nos demandes et surtout de nos besoins aujourd’hui.”

Il est aussi important de spécifier que la plupart des patients de Madame C pensent que les séances coûtent entre 30 et 50 euros en sachant qu’une séance dure 30 minutes par patients.



Va-t-on vers une grève des masseurs-kinésithérapeutes ?