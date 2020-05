La grande Une La colère d’une passagère du vol Réunion/Paris qui a transporté les arrivants de Mayotte Le vol d’Air Austral Réunion/Paris du vendredi 8 mai a été retardé pour recevoir des passagers d’un vol en provenance de Mayotte. Une situation qui a provoqué la colère des Réunionnais au départ de Gillot. Une passagère témoigne.

Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 9 Mai 2020 à 10:53 | Lu 3255 fois





Pour rappel, le vol d’Air Austral prévu à 20h le vendredi 8 mai a été retardé pour une raison non communiquée aux passagers. Rapidement, ceux-ci réalisent que le motif de ce retard était dû à l’arrivée d’un vol en provenance de Mayotte et d’un transfert de passagers. Au total, ce sont 61 personnes de Mayotte qui se sont mélangées avec ceux au départ de La Réunion. Il s'agissait apparemment de personnels soignants vêtus de blouses blanches marquées "réservistes".



Mais, Francine l’assure, il y avait également d’autres personnes correspondant plus à des passagers qui pourraient avoir bénéficié d’une évacuation sanitaire, ce qui l’inquiète. En effet, elle accompagne son mari, lui aussi transféré en métropole pour raison médicale. Celui-ci a des problèmes respiratoires et le contact avec le virus serait dramatique.



Selon elle, les gens étaient collés les uns aux autres et ceux de Mayotte juste à côté d’eux. Aucune procédure sanitaire n’a été mise en place. Certains ont même retiré leur masque pendant le vol. Face aux risques pour son mari, Francine a demandé à être déplacée loin d’eux puisqu’il restait de la place à l’avant de l’appareil, mais sa requête a été refusée.



C’est donc inquiète et en colère qu’elle se sent à son arrivée à Paris. D’autres passagers lui ont conseillé de signaler ces faits dès qu’ils arriveront à l’hôpital où son mari est transporté. Francine l’assure, cette histoire ne va pas en rester là.



