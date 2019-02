La coalition internationale confirme la mort de Fabien Clain en Syrie

Alors que nous publiions aujourd'hui le témoignage de sa cousine qui vit à La Réunion , un communiqué officiel émanant de la coalition militaire internationale vient de confirmer la mort de Fabien Clain, et les graves blessures de son frère Jean-Michel, lors d'une frappe aérienne le 20 février dernier.Les deux frères étaient, depuis des mois, l’objectif numéro un des services de renseignement français.Outre le fait qu'ils sont soupçonnés d'avoir gravi les échelons au sein de l'Etat islamique, au point d'en être devenus probablement responsables de la propagande et de l'organisation d'opérations extérieures, Fabien s'était surtout fait remarquer pour avoir revendiqué, au nom de l'EI, les attaques du 13 novembre 2015 à Paris (130 morts et 490 blessés).